Zaradi napovedanih nalivov v noči na petek možna razlivanja manjših rek

Ljubljana, 14. septembra - V noči na petek bo hladna fronta prinesla dež in nalive. Ob močnejših nalivih lahko hitro porastejo in se pri tem razlijejo manjše reke in hudourniški vodotoki zlasti na širšem območju severne in osrednje Slovenije, opozarja Agencija RS za okolje (Arso). Vreme bo zelo nestanovitno tudi ob koncu tedna.