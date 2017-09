Vremenoslovci od večera do srede napovedujejo močnejše padavine

Ljubljana, 18. septembra - Zaradi nastanka novega ciklona nad severnim Sredozemljem se bodo padavine po Sloveniji ponoči okrepile in vztrajale še ves torek. Od večera do noči na sredo bo v večjem delu države padlo od 40 do 80 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno lahko tudi več kot 100 litrov, so napovedali na Arsu. Ponovna razlivanja rek pričakujejo v torek.