Zaradi obilnih padavin možna razlivanja rek in poplave

Ljubljana, 17. septembra - Po podatkih Arsa je od petka zvečer do sobote zvečer krajevno padlo tudi okoli 100 litrov dežja na kvadratni meter. Deževje se bo nadaljevalo do danes popoldne. Reke bodo ob nadaljnjih padavinah prestopale bregove, kraška polja na Notranjskem in Dolenjskem se bodo predvidoma ojezerila, poplavila bo tudi reka Krka in nekateri njeni pritoki.