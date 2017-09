Vreme: Sredi dneva in popoldne bodo padavine spet zajele vso Slovenijo

Ljubljana, 18. septembra - Od zahoda se bo povsod pooblačilo. Že zjutraj in dopoldne bo ponekod rahlo deževalo, sredi dneva in popoldne pa bodo padavine spet zajele vso Slovenijo in se ponoči še okrepile. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.