Na kobariškem Kolovratu ponovno pognali italijansko vojsko proti Piavi

Tolmin, 17. septembra - Na kobariškem Kolovratu so sto let po koncu soške fronte uprizorili bitko, ki je v tamkajšnjem hribovju potekala 24. oktobra 1917. Tudi vreme je bilo podobno tedanjemu, vojski Avstro-Ogrske in Italije sta se bojevali v deževnem in meglenem vremenu in Italijani so bili tako kot pred sto leti ponovno pregnani vse do reke Piave.