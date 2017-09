Agrokor na sodiščih v Sloveniji in še petih državah

Zagreb, 15. septembra - Proti hrvaškemu koncernu Agrokor so po uvedbi izredne uprave 10. aprila sprožili več pravosodnih postopkov na Hrvaškem, v Sloveniji, Srbiji, Črni gori, Veliki Britaniji ter Bosni in Hercegovini, so danes potrdili v največji hrvaški družbi. Najpogostejši tožnik je največja upnica Agrokorja, ruska Sberbanka, ki je v 20-odstotni lasti ruske države.