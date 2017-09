Mercator ni ugotovil nepravilnosti ob Agrokorjevih težavah

Ljubljana, 7. septembra - Mercator je v prvem poročilu o poslih, sklenjenih z večinskim lastnikom Agrokorjem in z njim povezanimi družbami, zapisal, da so vsi posli ustrezali načelom vestnosti, gospodarnosti in verodostojnosti. "Družba pri nobenem poslu ni bila prikrajšana oz. kakorkoli oškodovana," piše v poročilu, danes objavljenem na spletni strani Ljubljanske borze.