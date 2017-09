Agrokorjeva izredna uprava izpostavlja napredek koncerna

Zagreb, 11. septembra - Izredna uprava hrvaškega koncerna Agrokor je v rednem mesečnem poročilu objavila, da so od 11. avgusta do 10. septembra dosegli "pomemben napredek na področju trajnostnega načrta skupine". V današnjem sporočilu so tudi zapisali, da pričakujejo prekinitev vseh postopkov proti izredni upravi na slovenskih sodiščih.