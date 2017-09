Podjetja iz koncerna Agrokor zastavila preostale nepremičnine

Zagreb, 5. septembra - Hrvaška podjetja Jamnica, Belje, Zvijezda, PIK Vinkovci in še nekatera iz sestave koncerna Agrokor so danes sporočila, da so 1. septembra sklenili pogodbo o zastavnih pravicah nad nepremičninami med Agrokorjem, z njim povezanimi družbami in družbo Madison Pacific Trust Limited, ki je zavarovalni zastopnik junijskega posojila Agrokorju.