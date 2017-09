Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (14. 9.)

Ljubljana, 14. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o reševanju slovensko-hrvaškega spora glede arbitražne razsodbe in ob tem poudarile, da obe strani glede tega vprašanja ostajata na enakih stališčih. Pisale so tudi o tem, da sta koalicija in vlada "bojkotirali" sejo odbora DZ za obrambo.