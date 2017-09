Primorske novice: Že videno in slišano (15. 9.)

Koper, 14. septembra - Izid glasovanja o interpelaciji zoper zdravstveno ministrico Kolar Celarc je bil pričakovan. Že drugič v njenem mandatu so jo opozicijski in tudi nekateri koalicijski poslanci cvrli na žaru na maratonski seji. Doživeli smo že videno in slišano, v Primorskih novicah piše Jasna Arko.