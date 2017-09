Demokracija: Pranje denarja v NLB in milijonske provizije (14. 9.)

Ljubljana, 14. septembra - Po zadnjih podatkih je bilo v NLB opranih več kot milijarda dolarjev, pravzaprav cela milijarda evrov! Pri tem je treba vedeti, da so pri tako spornih transakcijah tudi do 50-odstotne provizije, kar pomeni, da obstaja utemeljen sum, da je bilo pri tem izplačanih celo do 500 milijonov evrov provizij, v Demokraciji piše Metod Berlec.