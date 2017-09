Delo: Maratonci brez cilja (14. 9.)

Ljubljana, 14. septembra - Poslanci so se skoraj 16 ur namenili razpravljati o ministrici za zdravje Milojki Kolar Celarc in s tem o zdravstvu. Kakor so nasprotujoča si mnenja dobrodošla za zbistritev pogledov, ne moremo mimo občutka, da je parlament in vlado zajel kaos, v katerem se poslanci in ministri ne znajdejo in ne vedo, ne kod ne kam, v Delu piše Milena Zupanič.