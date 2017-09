Na Otoku v preteklem letu v povezavi s terorizmom aretirali 379 ljudi

London, 14. septembra - Britanska policija je od junija lani do junija letos v povezavi s terorizmom aretirala rekordnih 379 ljudi, kar je 68 odstotkov več kot leto pred tem, ko so opravili 226 aretacij. Od 379 ljudi so jih 105 obtožili kaznivih dejanj, povezanih s terorizmom, več kot polovica pa jih je odšla na prostost brez obtožnice.