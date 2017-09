Odbor DZ za izobraževanje odločitev o financiranju zasebnih šol odložil

Ljubljana, 6. septembra - Odbor DZ za izobraževanje je po nekaj prekinitvah do nadaljnjega odložil odločitev o noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero želi vlada uresničiti ustavno odločbo o financiranju zasebnih šol. Novela ima za zdaj le podporo SMC, druge stranke tako v koaliciji kot opoziciji ji iz različnih razlogov nasprotujejo.