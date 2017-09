Odbor podprl novelo zakona o vrtcih, pestra razprava se obeta glede financiranja zasebnega šolstva

Ljubljana, 6. septembra - Odbor DZ za izobraževanje je le z enim glasom proti podprl vladni predlog novele zakona o vrtcih, ki med drugim uvaja brezplačne krajše programe in določa preimenovanje sedanjih pomočnikov vzgojitelja. Bolj vroča razprava se obeta pri noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, pred njeno obravnavo je odbor sejo prekinil.