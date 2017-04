V SDS vztrajajo pri stoodstotnem financiranju zasebnih šol

Ljubljana, 25. aprila - Na obravnavo v DZ čaka že četrti predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ga je pripravila poslanska skupina SDS. Ta novela za razliko od predloga vlade sledi presoji ustavnega sodišča in predvideva stoodstotno izenačitev financiranja javno veljavnih programov tako javnih kot zasebnih šol, so opozorili v SDS.