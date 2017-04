Cerar pozval k podpori novele zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja

Ljubljana, 25. aprila - Premier in predsednik SMC Miro Cerar je danes v video sporočilu, objavljenem na spletni strani SMC, poslance pozval, naj podprejo novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Za SMC je po Cerarjevih besedah sprejem novele, s katero želi vlada odpraviti neustavnost ureditve financiranja zasebnih šol, izrednega pomena.