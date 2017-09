Za varnost šolarjev bodo skrbeli številni policisti, redarji in prostovoljci

Ljubljana, 1. septembra - Konec počitnic se bo danes poznal tudi na cestah. Za varnost otrok na območju šol in vrtcev ter šolskih poteh bodo poskrbeli številni policisti, redarji in prostovoljci. Kljub temu udeležence v prometu pozivajo na previdno, varno in odgovorno vožnjo. Dodatno gnečo v prometu pa bi lahko povzročilo tudi napovedano slabo vreme.