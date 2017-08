Spet v šolo: Obiskovanje pouka je pravica in dolžnost učencev

Ljubljana, 30. avgusta - Obiskovanje pouka je po zakonskih določbah pravica in dolžnost učencev. Kakšne so posledice, če pouk zamudijo, so neupravičeno odsotni, motijo delo ali ne opravijo naloženih nalog, določi posamezna šola v svojih pravilih in vzgojnem načrtu. Pravice in dolžnosti imajo tudi učitelji, ti najpogosteje poročajo o kršitvi pravice do strokovne avtonomije.