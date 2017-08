NIJZ šole in vrtce opominja na potrebo po izpiranju vodovodnega omrežja še pred začetkom šole

Ljubljana, 29. avgusta - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) vsem vrtcem, šolam in drugim podobnim ustanovam priporoča, naj pred začetkom novega šolskega leta poskrbijo za intenzivno izpiranje vodovodnega omrežja. Ker so bili čez poletje objekti zaprti, je v vodovodih lahko prišlo do zastajanja vode, zaradi česar bi se v vodi lahko pojavili nevarni mikroorganizmi.