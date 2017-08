Tudi fazaniranje je lahko oblika medvrstniškega nasilja

Tacen, 29. avgusta - Vse oblike nasilja v medvrstniškem okolju so neprimerne in jih je treba obsoditi na najširši možni ravni, je na novinarski konferenci v Tacnu poudaril Simon Slokan iz uprave uniformirane policije. Fazaniranje denimo je sicer lahko pozitivna izkušnja, a lahko tudi oblika nasilja in prekršek, če se otroci ob tem počutijo vznemirjene, je pojasnil.