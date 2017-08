Spet v šolo: Od tablice do nahrbtnika

Ljubljana, 28. avgusta - Šolarji danes v svojih torbah nosijo obvezne učbenike, še večje število delovnih zvezkov in potrebščine za pouk. Kljub sodobni tehnologiji in vsem pripomočkom pa so šolske torbe težke in so se pretvorile v prave nahrbtnike. "Včasih ni bilo tako. Otrok je v šolo v roki nosil le abecedno tablico in pisalo," pravi Stane Okoliš iz šolskega muzeja.