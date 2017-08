Zavod Varna pot za večjo varnost otrok v prometu z učenjem in ozaveščanjem

Ljubljana, 24. avgusta - Zavod Varna pot bo do konca septembra, ko se na cestah poveča število otrok, pred trgovinami Lidl v desetih slovenskih krajih organiziral preventivno-izobraževalne delavnice za otroke. Z njimi najmlajše učijo, kako ravnati v prometu, česa se izogibati in kakšne so lahko posledice nepravilnega ravnanja.