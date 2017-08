Na razpisu za delo z otroki s posebnimi potrebami izbranih 200 mladih brezposelnih

Ljubljana, 25. avgusta - Na javnem razpisu za zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih je bilo izbranih 200 prijaviteljev, od tega 84 iz vzhodne in 116 iz zahodne kohezijske regije. Rezultati so objavljeni na spletni strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, so sporočili z ministrstva.