Zdravstveni svet najvišji strokovno posvetovalni organ ministra za zdravje

Ljubljana, 24. avgusta - Pod okriljem ministrstva za zdravje delujeta dva strokovna sveta, štiri različne komisije in dve delovni skupini, ki pa naj bi kmalu prenehali delovati. Najvišji strokovno-usklajevalni in posvetovalni organ ministra za zdravje na področju zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja je zdravstveni svet.