Največ načrtovanega programa skrajševanja vrst izpolnili koncesionarji in brežiška bolnišnica

pripravila Anja Gorenc

Ljubljana, 9. avgusta - V okviru programa za skrajševanje čakalnih dob je bilo za letos predvidenih več kot 9200 dodatnih posegov, izvajalci so v prvega pol leta uspeli izvesti nekaj več kot 2700 posegov, kar je manj kot 30 odstotkov. Najbolj uspešni pri tem so bili koncesionarji in Splošna bolnišnica Brežice. Ministrstvo bi skoraj 450 posegov prerazporedilo MD Medicini.