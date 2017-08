Finančno in zdravstveno ministrstvo danes predvidoma o rešitvah za zdravstvene zavode

Ljubljana, 2. avgusta - Zdravstvena in finančna ministrica Milojka Kolar Celarc in Mateja Vraničar Erman naj bi se danes predvidoma pogovarjali o finančnih težavah javnih zdravstvenih zavodov in rešitvah. Vlada namerava do konca avgusta sprejeti načrt ukrepov za stabilnost zavodov, finančno ministrstvo pa je že poudarilo, da od zdravstvenega pričakuje predloge ukrepov.