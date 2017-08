Po navedbah ministrstva za zdravje so sredstva ZZZS omejena

Ljubljana, 21. avgusta - Na ministrstvu za zdravje zanikajo navedbe Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, da so se cene zdravstvenih storitev v socialnih zavodih z letošnjim splošnim dogovorom znižale. Kot pravijo, so se cene vrnile na raven pred 1. junijem lani. Poudarjajo tudi, da so sredstva Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) omejena.