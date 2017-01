Na Kaninu zadovoljni s prazničnim obiskom

Bovec, 9. januarja - Po ponovnem zagonu smučišča na Kaninu, kjer so kljub majhnim količinam snega uspeli urediti kratko smučarsko in tekaško progo ter manjše sankališče, so v zavodu Sončni Kanin zadovoljni z obiskom. V štirinajstih dneh so naprave zaradi močnega vetra delovale le sedem dni, v tem času je smučišče obiskalo okrog 1500 gostov.