V Barceloni z mašo obeležili spomin na žrtve terorističnih napadov

Barcelona, 20. avgusta - V baziliki Sagrada Familia v Barceloni so danes z mašo obeležili spomin na 14 žrtev dveh terorističnih napadov v minulem tednu. Maše so se udeležili tudi španski kralj Filipe in kraljica Letizia ter premier Mariano Rajoy in predsednik katalonske avtonomne skupnosti Carles Puigdemont, poročajo tuje tiskovne agencije.