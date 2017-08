Belgija bo zaradi afere z jajci zahtevala odškodnino

Bruselj, 16. avgusta - Belgijska vlada je sporočila, da bo sprožila pravni postopek za pridobitev odškodnine za podjetja, ki so zaradi afere z okuženimi jajci utrpela finančno škodo. Gre za del napovedanih ukrepov za pomoč prizadetim. Samo v Belgiji so namreč uničili na milijone jajc in zaprli več perutninskih farm.