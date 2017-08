V različnih izdelkih iz jajc v Avstriji našli škodljiv fipronil

Dunaj, 14. avgusta - Avstrijske oblasti so danes potrdile, da so nevarni insekticid fipronil našli v različnih izdelkih iz jajc, uvoženih iz Nemčije, Nizozemske, Belgije in Poljske. Odkrita količina snovi je sicer zanemarljiva in ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi. Avstrijo je Evropska komisija že v petek vključila na seznam zaradi afere prizadetih držav.