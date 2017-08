Belgijska in nizozemska policija z racijami zaradi afere z jajci

Bruselj/Amsterdam, 10. avgusta - Belgijska in nizozemska policija sta danes v skupni akciji v Belgiji izvedli več racij, povezanih z afero z zdravju potencialno škodljivim insekticidom fipronil v jajcih. Nizozemske oblasti so potrdile, da so dva osumljenca, direktorja družbe, ki naj bi uporabljala fipronil na perutninskih farmah, tudi pridržali. Šlo naj bi za družbo Chickfriend.