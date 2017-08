Uprava za varno hrano: Morebitno oporečna jajca umaknjena s trga

Ljubljana, 9. avgusta - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je danes sporočila, da sta nemški proizvajalec in avstrijski dobavitelj vsa jajca, ki bi lahko vsebovala fipronil, v Sloveniji umaknila iz prodaje. Možno je, da bi se ta jajca na slovenskem trgu pojavila kot predpakirana kuhana ali olupljena, so navedli.