Na Nizozemskem zaradi vsebnosti insekticida odpoklicali več milijonov jajc

Amsterdam/Düsseldorf/Ljubljana, 1. avgusta - Na Nizozemskem so iz prodaje umaknili več milijonov jajc, saj so vsebovala človeku škodljivo raven insekticida. Okoli 900.000 takšnih jajc so našli in zasegli tudi v nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija, medtem ko po navedbah uprave za varno hrano sporna jajca do Slovenije niso prišla.