Belgija priznala molk glede oporečnih jajc

Bruselj, 5. avgusta - Belgijske oblasti so danes priznale, da so že v začetku junija vedele za potencialno s fipronilom kontaminirana jajca, a so glede tega molčale. Belgijska agencija za varno hrano AFSCA je namreč zaradi suma prevare primer predala tožilstvu, od tega trenutka naprej pa morala spoštovati načelo tajnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.