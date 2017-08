Danes in v četrtek po nižinah vzhodne in osrednje Slovenije velika toplotna obremenitev

Ljubljana, 9. avgusta - Danes in v četrtek bo predvsem po nižinah vzhodne in osrednje Slovenije sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso). Po njihovi napovedi lahko temperatura na vzhodu v četrtek doseže 36 stopinj Celzija. V večjem delu Primorske pa še vedno velja velika požarna ogroženost.