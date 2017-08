Velika toplotna obremenitev tudi danes

Ljubljana, 5. avgusta - Vročina danes še ne bo popustila, po podatkih agencije za okolje (Arso) bo po državi velika toplotna obremenitev, ki pa bo v nedeljo sredi dneva in popoldne vztrajala le na Primorskem in delu južne Slovenije. Popoldan in zvečer lahko pričakujemo nevihte, danes pa je začela veljati tudi velika požarna ogroženost v več primorskih občinah.