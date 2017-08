Temperature dosegle 40 stopinj Celzija, v primorskih občinah velika požarna ogroženost

Ljubljana, 4. avgusta - Temperature so danes po državi večinoma presegle 35 stopinj Celzija. Največ so čez dan namerili v Črnomlju, kjer se je temperatura na merilnem mestu Črnomelj - Dobliče povzpela na 40 stopinj Celzija, so za STA pojasnili na Agenciji RS za okolje (Arso). Uprava RS za zaščito in reševanje pa je za več primorskih občin razglasila požarno ogroženost.