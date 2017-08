Konec vročinskega vala z nevihtami, sunki vetra in točo

Ljubljana, 6. avgusta - Četrti vročinski val tega poletja se je v nedeljo zvečer končal s prehodom izrazite hladne fronte. Predvsem zahodno polovico države so do večera zajela lokalna neurja z nalivi, sunki vetra in točo. Razkrivalo je strehe, lomilo drevesa ter zalilo več kleti. V Razkrižju je strela zanetila požar na stanovanjski hiši.