Vpisi na fakultete: Na ljubljanski univerzi v prvem roku sprejeli nekaj več kot 70 odstotkov prijavljenih

Ljubljana, 29. julija - Na Univerzi v Ljubljani so za naslednje študijsko leto razpisali 9417 mest, za katere so prejeli 9757 prijav. Po prvem roku so sprejeli 6892 kandidatov (70,6 odstotka). Število prijav je število prostih mest najbolj preseglo na AGRFT in akademiji za likovno umetnost. Veliko zanimanje je tudi za medicino, šport in nekatere naravoslovne fakultete.