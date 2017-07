Vpisi na fakultete: Na primorski univerzi so po prvem roku sprejeli dobrih tisoč novih študentov

Koper, 29. julija - Na Univerzi na Primorskem (UP) so za naslednje študijsko leto na svojih šestih fakultetah razpisali skupno 1598 mest za študijske programe 1. stopnje, po prvem prijavnem roku pa so sprejeli 921 kandidatov. Poleg teh so sprejeli 102 kandidata med Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci. Največ je zanimanja za programe pedagoške fakultete.