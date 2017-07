V prvem roku v prvi letnik dodiplomskega in magistrskega študija sprejetih 10.899 kandidatov

Ljubljana, 25. julija - Visokošolske prijavno-informacijske službe so objavile rezultate prvega prijavnega roka za vpis v prvi letnik na dodiplomski in enoviti magistrski študij za študijsko leto 2017/18. V prvem prijavnem roku je bilo na 18.167 razpisanih mest oddanih 14.833 prijav, od tega je bilo sprejetih 10.899 kandidatov, so sporočili z ministrstva za izobraževanje.