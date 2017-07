Začenja se vpis v prvi letnik fakultet

Ljubljana, 26. julija - Na visokošolskih zavodih bodo danes začeli z vpisi v prvi letnik. Vpisati se bo mogoče do 14. avgusta, o točnih terminih pa so bili kandidati že obveščeni. V prvem roku je bilo na visokošolske programe od 14.833 kandidatov, ki so oddali vlogo, sprejetih 10.899. Na višjih šolah bodo vpisi potekali do 22. avgusta.