Na Siciliji začetek enega najzahtevnejših vrhov G7

pripravil Blaž Mohorčič

Taormina, 26. maja - V Taormini na Siciliji se je začel eden najzahtevnejših vrhov skupine sedmih gospodarsko najrazvitejših držav G7, na katerem voditelji med drugim razpravljajo o podnebnih spremembah, svetovni trgovini in migracijah. Glede podnebnih sprememb so voditelji še vedno na nasprotnih bregovih, so pa sprejeli skupno izjavo o boju proti terorizmu.