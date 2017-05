G7 poziva internetne ponudnike k ukrepanju proti ekstremizmu

Taormina, 26. maja - Voditelji sedmih najrazvitejših držav sveta G7 so danes na vrhu v Taormini na Siciliji pozvali internetne ponudnike in upravljavce družbenih omrežij, naj ukrepajo proti ekstremistični vsebini na svetovnem spletu. Obljubili so tudi okrepljen boj proti terorizmu po nedavnem terorističnem napadu v Manchestru.