Vrh G7 v Taormini spoznavno srečanje za Trumpa in Macrona

pripravil Jure Kos

Taormina, 24. maja - V slikovitem mestecu Taormina na Siciliji se bodo v petek in soboto sestali voditelji skupine sedmih najrazvitejših držav sveta G7. Za nova predsednika ZDA in Francije, Donalda Trumpa in Emmanuela Macrona, bo vrh priložnost, da spoznata voditelje preostalih petih držav - Italije, Nemčije, Velike Britanije, Kanade in Japonske.