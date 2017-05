Na vrhu G7 vsi žarometi usmerjeni v Trumpa

Taormina, 26. maja - V Taormini na Siciliji se bodo danes sestali voditelji skupine sedmih najrazvitejših držav sveta G7. Vsi žarometi bodo usmerjeni v nepredvidljivega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je doslej pošiljal mešane signale glede ključnih globalnih vprašanj, kot so odnosi z Rusijo in Iranom, Severna Koreja, Sirija, podnebne spremembe in trgovina.