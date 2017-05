Policija v preiskavi manchestrskega napada naredila "izjemen napredek"

Manchester, 26. maja - Manchestrska policija je danes sporočila, da so v preiskavi ponedeljkovega napada na koncertno dvorano, v katerem je umrlo 22 ljudi, naredili "izjemen napredek". Policija je opravila "pomembne aretacije in odkritja", vendar pa so možne nadaljnje aretacije, je povedal vodja protiteroristične enote policije Mark Rowley.